  1. السياسة
٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٣:٢٣

حركة التوحيد الاسلامي تعزي بوفاة حسين شيخ الاسلام

حركة التوحيد الاسلامي تعزي بوفاة حسين شيخ الاسلام

اصدرت حركة التوحيد الاسلامي في لبنان رسالة تعزية بمناسبة وفاة الدبلوماسي الايراني المساعد الدولي للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب "حسين شيخ الاسلام" مؤكدة على علاقة إخوة ومحبة تربط بين الراحل وقيادات الحركة.

وفيما يلي نص البيان:

انا لله و إنا إليه راجعون

نتقدم بخالص العزاء بوفاة السيد حسين شيخ الإسلام المعاون الدولي للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب.

لقد جمعتنا بالسيد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى علاقة إخوة ومحبة منذ كان سفيرا للجمهورية في دمشق حيث كان دائم التردد الى طرابلس لزيارة الوالد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله وكانت تربطهما علاقة أخوة ومحبة واحترام متبادلة.
تجددت علاقتنا به وتجذرت بعد ذلك حيث كنا نلتقيه خلال المؤتمرات الدورية للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب وكنا كلما التقيناه نستذكر الشيخ سعيد وكل الكبار الذين سبقونا الى دار البقاء.
أسأل الله لهم الرحمة وعلو الدرجات وأن يحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ...
الشيخ بلال سعيد شعبان
الامين العام لحركة التوحيد الاسلامي
طرابلس _ لبنان

رمز الخبر 1902596

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