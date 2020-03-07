الصحة العالمية تثني على إيران "لتركيز الاهتمام" على تفشي فيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان منظمة الصحة العالمية دعت أمس الجمعة جميع الدول أن تضع احتواء تفشي فيروس كورونا على رأس أولوياتها، معتبرة أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الفيروس سيختفي خلال فصل الصيف.

وأكدت المنظمة أن محاربة الوباء تتطلب من الدول العمل معا، وأثنت على إيران "لتركيز الاهتمام" على تفشي فيروس كورونا هناك، وانتهاج أسلوب "تضافر وتوحيد جهود كافة الوزارات والإدارات".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين "صرنا الآن على وشك الوصول إلى 100 ألف حالة مؤكدة"، مشيرا إلى أنه (الوباء) يتوسع جغرافيا ويعمق مشاعر القلق.

وأضاف "لا نزال نوصي بأن تجعل جميع الدول احتواء الفيروس أولوية قصوى".

وقللت المنظمة من شأن التوقعات بانحسار فيروس كورونا، واعتبرت أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الفيروس سيختفي خلال فصل الصيف كما لو كان مجرد إنفلونزا.

وتجاوز عدد الحالات في واقع الأمر 100 ألف حالة، وأصبحت إحصاءات منظمة الصحة العالمية متأخرة عموما عن الأرقام التي تجمعها المؤسسات الإعلامية.

المصدر: الجزيرة