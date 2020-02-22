نتوقع تعافي 80% من المصابين بـ"كورونا"

وقالت المنظمة، اليوم السبت، في بيان صحفي، إنه تم "تسجيل إصابات بكورونا لأشخاص لم يذهبوا للصين أو يخالطوا مرضى".

وأضافت أن "20% من المصابين بكورونا في وضع حرج و 2% فقط معرضون للوفاة".

وتابعت "حددنا 13 دولة أفريقية تحتاج للمساعدة العاجلة لمواجهته".

وفي وقت سابق، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن فرص منع تفشي فيروس كورونا المستجدّ تتقلص، مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة خارج الصين.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس لوسائل إعلام إن "فرص منع تفشي الفيروس تضيق ولذلك دعينا المجتمع الدولي إلى التحرّك بسرعة بما في ذلك في مجال التمويل". /انتهى/

المصدر: وكالات