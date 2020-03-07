إيران تعلن تسجيل 1076 إصابة جديدة و 21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية على لسان المتحدث باسمها "كيانوش جهانبور" في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، عن "وفاة 21 شخصا ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 145"، كاشفا عن إرتفاع عدد الإصابات إلى 5823.

وأشار جهانبور خلال مؤتمر صحافي، إلى أن الاصابات الجديدة بكورونا تخص "على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم".

وكان قد اوضح رئيس مركز الاعلام بوزارة الصحة الايرانية، ان اكثر الاصابات كانت في العاصمة طهران (1413)، ثم محافظة قم المقدسة (523) ثم محافظة كيلان شمال ايران (424)، مشيرا الى ان جميع محافظات البلاد توجد فيها اصابات بفيروس كورونا، حيث بلغت حالات الاصابة لحد الآن في المحافظة المركزي 228، وقزوين 176، والبرز 302 ، واصفهان 388، وفارس 81 ، وخوزستان 63، ولرستان 80 ، وكردستان 42، واذربايجان الشرقية 75، واذربايجان الغربية 11، واردبيل 40، وخراسان الرضوية 89 ، وخراسان الجنوبية 18، وخراسان الشمالية 15، وسيستان وبلوجستان 21 ، وكرمان 25 ، وكرمانشاه 27 ، وبوشهر 5 ، ويزد 57 ، وكهكيلويه وبوير أحمد 6 ، وجهار محال وبختياري 14 ، وزنجان 50 ، وسمنان 114، وايلام 13، ومازندران 301، وكلستان 104، وهرمزكان 19، وهمدان 23 شخصا./انتهى/