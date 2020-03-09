حالات الاصابة بكورونا فيروس تبلغ الى ٣٩ شخصا في الكيان المحتل

وتدرس السلطات الإسرائيلية إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي المنزلي على جميع العائدين من الخارج، ومنع دخول الأجانب، في إطار الإجراءات الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية جميع الأشخاص الذين زاروا بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور خلال الأسبوعين الماضيين، بالدخول إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة ١٤ يومًا، وفقًا لتعليمات الوزارة.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة وزير الصحة والمدير العام للوزارة، أن السلطات تدرس فرض الحجر الصحي على جميع المواطنين العائدين من الخارج وإغلاق حدودها أمام دخول الأجانب.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيصدر تباعا تعليمات جديدة حول الإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس، وسط تقديرات بأن يتم الإعلان عن التعليمات الجديدة يوم الإثنين، فيما شدد على أنه يجري مباحثات دولية متواصلة لبحث سبل منع تفشي الفيروس.

وأكد أن التعليمات بشأن توسيع عدد الدول التي سيفرض على العائدين منها الحجر الصحي، سيشمل في المرحلة المقبلة جميع دول العالم، بالإضافة إلى فرض الحجر الصحي على العائدين من الخارج.

وكان وزير الجيش الاسرائيلي قال إنه يدرس إمكانية إغلاق الضفة الغربية بشكل كامل بسبب فيروس كورونا.

وذكرت القناة العبرية "12" العبرية، أنه من المتوقع أن تبادر وزارة الصحة الإسرائيلية إلى إدخال مزيد من الإرشادات بشأن الحجر المنزلي، وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة ستضاف إلى قائمة الدول التي يُحظر على مواطنيها دخول إسرائيل بسبب الكورونا.

المصدر: وكالة قدس نت