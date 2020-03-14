السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة أن "الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض، فيما سجلت الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف".

وذكرت أن "هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقا".

وأضافت، أن بين الحالات الـ24 الجديدة، توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وكانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقا.

وقالت، إنه "بإضافة الحالات الجديدة، يصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة".

ودعت الوزارة المواطنين الذين كانوا في دول ينتشر فيها الفيروس، إلى التواصل فورا مع مركز "اتصال الصحة 937" في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.