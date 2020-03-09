المراكز الصحية التابعة للقوة الجوية في حالة تأهب لتقديم الخدمة للشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد نصر زاده أشار في تصريح له اليوم الاثنين، بالامكانيات المتوفرة لدى مستشفى "بعثت" التابعة لقوة الدفاع الجوي في طهران؛ مبينا ان جميع الطاقات والامكانات جُندت في هذا المركز الطبي لخدمة المصابين بفيروس كورونا.

واضاف : ان 100 شخص من هؤلاء المصابين يرقدون حاليا في مستشفى بعثت، بينما غادر العديد منهم بعد تماثلهم للشفاء من المرض.

كما تطرق الى المراكز الطبية والعلاجية التابعة لقوة الدفاع الجوي في مدن ومحافظات اخرى على صعيد البلاد؛ مؤكدا ان هذه المراكز على اهبة الاستعداد ايضا للتعاون في الحد من تفشي كورونا ومعاجلة المصابين.

وقال : ان خدمات الدفاع الجوي في هذا المجال لا تنحصر على الجانب العلاجي والصحي فحسب، وانما تشمل عمليات تعقيم وتطهير الاماكن العامة وانتاج الغسولات الصحية ومواد التطهير، وهي قائمة تحت اشراف لجنة خاصة معنية بهذه الخدمات.

يذكر انه بناء على اخر احصائية صادرة اليوم الاثنين عن وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا في ايران 237 شخصا والمصابين 7161 والمتعافين 2391 حالة.