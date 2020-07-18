انعقاد دورة سباق القوارب السادسة والستين عبر الانترنت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه مع تفشي وباء كورونا في العالم، سيتم في ايران دراسة طرق جديدة للتعليم الافتراضي واقامة الدورات التدريبية المجازية في ايران.

وفي حوار ل"محمد على قرائت" رئيس لجنة التعليم باتحاد السفن في هذا الصدد مع وكالة مهر للأنباء، أوضح أنه بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، قرّرنا عقد دورات تدريبية افتراضية للمدربين وللرياضيين في هذا المجال، حيث ستبدأ هذه الدورة التدريبية في 12 يوليو وستستمر حتى 11 أغسطس.

وقال بأنه لن يزيد عدد المشاركين في هذه الدورة عن 40 شخصا، وأنه في الأيام الأولى من فتح التسجيل المجازي قام أكثر من 750 شخصا بالتقدّم للدورة، حيث وصل عدد المتقدمين الى اكثرمن 1500 شخص.

جدير بالذكر أنه سيحصل الحاضرون في هذه الدورة على شهادة تقدير./انتهى/