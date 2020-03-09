إلغاء مراسم خطاب سماحة قائد الثورة الإسلامية في الحضرة الرضوية المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أصدر مكتب قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) بيانا اليوم الإثنين، أعلن فيه عن إلغاء مراسم خطاب سماحة السيد القائد التي تقام كل عام بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة في الروضة الرضوية المقدسة، بناء على التوصيات الصحية لمنع انتشار الوباء الناجم عن فيروس كورونا ولن يزور سماحته مدينة مشهد المقدسة لهذا الغرض.

يذكر انه بناء على اخر احصائية صادرة اليوم عن وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا في ايران 237 شخصا والمصابين 7161 والمتعافين 2391 حالة.