كورونا في لبنان.. وفاة مصاب وإجمالي الاصابات 51 حالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة المنار أنه جاء في التقرير:

“العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارىء المخصص للكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية: 130 حالة، إحتاجت 18 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 202.

النتائج السلبية: 191.

النتائج الإيجابية: 11.

غادر المستشفى 21 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.

يوجد حتى اللحظة 23 حالة في منطقة الحجر الصحي.

العدد الإجمالي للحالات التي شخصت بمختبرات المستشفى بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد 51 إصابة.

العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 30 حالة. ويقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل باقي الحالات الى المستشفى.

وضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

سجلت أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس الكورونا المستجد من الجنسية اللبنانية والذي كان قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة”. /انتهى/

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام