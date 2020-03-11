روحاني يدعو المواطنين الى تقليل الحركة وعدم الخروج من المنازل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني صرح في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم الاربعاء: إن شعبنا وتزامنا مع الأيام الاخيرة من السنة الايرانية يواجه مشاكل جديدة لم تشهد لها ايران ومعظم الدول الاخرى خلال العقود الاخيرة.

واضاف ان فيروس كورونا ترك اثاره على اسلوب الحياة والاقتصاد والكثير من المهن كما اثر بشكل كبير على السفر وحركة المجتمع ، وبالتالي لابد من التعامل بجدية مع هذا الموضوع.

وحول كيفية قطع حلقات سلسلة انتشار كورونا أكد الرئيس روحاني دور المواطنين في هذا المجال معتبرا ان تطبيق التوجيهات الصحية بتفاصيلها والامتناع عن السفر يساهمان بشكل فاعل في تفتيت سلسلة هذا المرض.

ورفض روحاني الاقتراحات الداعية الى الغاء عطلة عيد النوروز والسنة الايرانية الجديدة وتأجيلها الى مابعد القضاء على كورونا، معتبرا ان هذه المناسبة مرتبطة بعادات وتقاليد المواطنين وبالتالي لايمكن الغاؤها بل المطلوب هو ان تدار وتجري بشكل يراعي التوجيهات والاحتياطات اللازمة للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس.

وفي هذا الاطار نصح روحاني المواطنين بعدم السفر وعدم التوجه الى الاضرحة المقدسة والاكتفاء بزيارة الائمة عن بُعد والتقليل مهما امكن من اللقاءات العائلية واستخدام العالم الافتراضي واجهزة الاتصال للتواصل وتبادل تحايا العيد.

كما اشاد روحاني باسهام القوات المسلحة في حملة مكافحة فيروس كورونا وقال : أن قواتنا المسلحة بكل صنوفها في الجيش وحرس الثورة وقوات التعبئة تساهم بشكل فاعل في الجهود الهادفة للقضاء على هذا الفيروس.

واضاف ان القوات المسلحة اعلنت استعدادها لاقامة المستشفيات الميدانية في اي مكان بحاجة لذلك ، كما انجزت اعداد عشرة الاف سرير لنقاهة المصابين بالفايروس ، اضافة الى 3500 سرير للعلاج.