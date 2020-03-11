لاريجاني يؤكد على ضرورة تلبية متطلبات كافة المحافظات لمساعدة مصابي كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني وخلال محادثات هاتفية منفصلة مع كل من محافظي قم وكيلان ومازندران اللواتي تشهدن أكثر حالات إصابة بكورونا في ايران، بحث آخر التطورات الخاصة بتفشي وباء كورونا والمتطلبات والمشاكل والإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، كما أكد على ضرورة متابعة قسم من الإجراءات والإحتياجات على المستوى الوطني، وطلب المساعدات من كافة الجهات والاستفادة من دعم المؤسسات الخيرية لمساعدة المصابين بالمرض وتزويد المستشفيات والمراكز العلاجية بالمعدات اللازمة.

وأشار روحاني الى الميزانية المخصصة لمكافحة كورونا من قبل منظمة التخطيط والميزانية، مشددا أن بعض الاجراءات يجب أن تتخذ على المستوى الوطني كون أن من الضروري تنفيذها بسرعة أكبر.

وقدم كل من المحافظين الثلاث تقرير حول آخر أوضاع كورونا في المحافظات المذكورة والاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا واعلنوا متطلباتهم وحاجياتهم لمساعدة مرضى كورونا./انتهى/.