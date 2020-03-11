طهران وبيشكك تؤكدان على تنمية العلاقات الثنائية

وخلال لقاء جمع رئيس برلمان قرغيزستان " داستان بيك جمعة بيك اوف" مع سفير الجمهورية الاسلامية لدى بيشكك " سعيد خرازي" بحث الجانبان الاوضاع الحالية وافاق العلاقات الثنائية علي مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والانسانية و عرضا مقترحات لتنمية العلاقات الثنائية وخاصة البرلمانية ووضع تجاربهما تحت تصرف بعضهما البعض.

واعرب بيك اوف عن استعداد بلاده لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية وقال ان قيمة التبادل التجاري بين البلدين تبلغ 30 مليون دولار فيما نتطلع الی نموه اكثر فأكثر./انتهى/.