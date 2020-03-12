قائد الثورة يلوح باحتمال هجوم بيولوجي

أوعز قائد الثورة الاسلامية إلى رئيس هيئة الأركان المسلحة اللواء محمد باقري، بضرورة تنظيم الخدمات الحالية في مواجهة كورونا على شكل "مقارٍ صحية وعلاجية" وذلك لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع.



وأضاف اية الله الخامنئي أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار الأدلة التي تشير إلى احتمالية أن تكون هذه الظاهرة هجوماً بيولوجياً، فإنه يمكن أن تكون هذه الإجراءات تدريباً دفاعياً بيولوجياً ايضاً، يزيد من القوّة والقدرة الوطنية".

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان اليوم الخميس، إن الجيش الأميركي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بسبب التفشي.



واليوم الخميس، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران "طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلاً طارئاً لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت منه إيران بشدة".