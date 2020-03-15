ليس لدينا حجر صحي حاليا ولا ايام النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الجمهورية قال اليوم، الأحد، وبعد جلسة مشتركة اليوم الاحد للجنة الاقتصادية الحكومية وممثلين عن الناشطين الاقتصاديين ورجال الاعمال: "ليس هنالك أي نوع من الحجر الصحي لا الآن ولا ايام عيد النوروز التي تبدأ الاسبوع القادم مشيراً إلى ان الخدمات تقدم للمواطنين كالمعتاد .

وأشار روحاني الى أن الجلسة تناولت المواضيع الاقتصادية المهمة وتاثير انتشار كورونا على ظروف العمل.

واضاف ان المشاركين في الجلسة اكدوا ضرورة ان تسير النشاطات الاقتصادية بشكلها المعتاد رغم الظروف الطارئة التي اوجدها فيروس كورونا وما يتطلبه من تطبيق التوجيهات الصحية.

وتابع روحاني قائلا : ان الخدمات الحكومية للشعب ستتواصل بشكل طبيعي لكننا نحاول ان تكون النشاطات الاقتصادية والخدمات الحكومية بالشكل الذي ينسجم مع بقاء الناس في بيوتهم وعدم تعارض هذه النشاطات مع التوجيهات الصحية.

وأكد روحاني الى ان حكومته تجري مفاوضات حاليا مع الدول المجاورة خاصة في مجال نقل البضائع عبر الحدود طبقا للضوابط الصحية مؤكدا ان وزارتي الخارجية والتجارة ناشطتان في هذا المجال.

وشدد على ان الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرار بشأن تعطيل العمل او فرض قيود على مهنة خاصة، هي اللجنة الوطنية في طهران، ولا يمكن للمحافظات اتخاذ القرار بهذا الشأن. /انتهى/