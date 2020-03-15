على عاتق النخب العلمية الإجابة على التساؤلات بشأن كورونا

وأفادت كالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي "علي لاريجاني "صرح لدى استقباله اليوم الاحد مساعد الشؤون التعليمية في وزارة الصحة الدكتور علي اكبر حقدوست ومجموعة من الباحثين والمحققين في مجال الصحة، على النخب العلمية المختصة ان تجيب على التساؤلات المطروحة حول فيروس كورونا، والعمل على الوصول إلى أساليب الوقاية من هذا المرض.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ان السير الصعودي لانتشار هذا الفيروس في البلاد يتطلب المواجهة العلمية له.

واكد لاريجاني دعم مجلس الشورى لاعتماد العلم والتوجهات الصحية في مجال الصحة العامة والاستفادة من وسائل الاعلام لهذا الغرض باعتباره يمثل حاجة المجتمع اليوم.

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