  1. السياسة
١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٢:٠٦ م

لاريجاني :

على عاتق النخب العلمية الإجابة على التساؤلات بشأن كورونا

على عاتق النخب العلمية الإجابة على التساؤلات بشأن كورونا

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، ان على النخب العلمية المختصة ان تجيب على التساؤلات المطروحة حول فيروس كورونا، والعمل على الوصول إلى أساليب الوقاية من هذا المرض.

وأفادت كالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي "علي لاريجاني "صرح  لدى استقباله اليوم الاحد مساعد الشؤون التعليمية في وزارة الصحة الدكتور علي اكبر حقدوست ومجموعة من الباحثين والمحققين في مجال الصحة، على النخب العلمية المختصة ان تجيب على التساؤلات المطروحة حول فيروس كورونا، والعمل على الوصول إلى أساليب الوقاية من هذا المرض.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ان السير الصعودي لانتشار هذا الفيروس في البلاد يتطلب المواجهة العلمية له.

واكد لاريجاني دعم مجلس الشورى لاعتماد العلم والتوجهات الصحية في مجال الصحة العامة والاستفادة من وسائل الاعلام لهذا الغرض باعتباره يمثل حاجة المجتمع اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1902812

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