جهانغيري يحضر اجتماعا للحكومة بعد تعافيه من شبهة كورونا

وأعلن مكتب جهانغيري تعافيه وعودته إلى مزاولة عمله بعد أسبوعين من خضوعه للعلاج بسبب إصابته بالزكام.

وأكد أن نتيجة تحليل كورونا التي أجراها جهانغيري كانت سلبية، مشيرا إلى أنه يقوم بعمله ويتابع مكافحة انتشار الفيروس في البلاد.

جدير بالذكر أن انباء أفادت في 11 مارس بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 113 وفاة جديدة جراء كورونا في البلاد في غضون الساعات الـ24 الماضية، ويعتبر هذا الارتفاع اليومي هو الأكبر لعدد الوفيات جراء الفيروس في إيران، بعد أن سجلت في البلاد 97 حالة في الحصيلة السابقة الصادرة يوم السبت 14 مارس.

وأضافت أن الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في إيران ارتفعت بواقع 1209 حالات جديدة لتصل إلى 13938، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 4590.