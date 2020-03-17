برهم صالح يكلّف عدنان الزُرفي بتأليف الحكومة العراقية

كلّف الرئيس العراقي برهم صالح عدنان الزُرفي بتأليف الحكومة العراقية رسمياً وذلك خلال اجتماع بقصر السلام حضره ممثلون للقوى السياسية والقضاء بانتظار ممثل الفتح.

والزرفي هو الأمين العام لحركة الوفاء العراقية، وشغل منصب محافظ النجف سابقاً.

هذا وأمس الإثنين، دعا تحالف "سائرون"، بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الرئيس العراقي برهم صالح، إلى تسمية رئيس الحكومة الجديد بعد فشل الكتل الكبرى في التوصل إلى مرشح توافقي.

وجاء في بيان للتحالف "أن اللجنة السباعية المكونة من عدة قوى نيابية لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتأليف الحكومة بدلاً من الحكومة المستقيلة الحالية، لذا على سيادة رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف"./انتهى/