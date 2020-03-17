ظريف: الولايات المتحدة تقتل الأبرياء بمعنى الكلمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف غرد على حسابه بموقع تويتر: أن العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران أدت الى فقدان المصادر الإقتصادية في البلاد وتقويض قدرات ايران في محاربة "كوفيد-19".

وأضاف ظريف: فأن الامريكيون يقتلون الابرياء بمعنى الكلمة، والوقوف (دون فعل اي شيئ) والتفرج على هذه الإفعال، عمل غير إنساني، ولا يصون أي أحد من غضب وغيظ الولايات المتحدة في المستقبل.

وفي النهاية دعا ظريف الجميع الى الالتحاق بحراك "تجاهل العقوبات الامريكية ضد ايران" الذي يشهد نموا عالميا يوما بعد يوم./انتهى/.