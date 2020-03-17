  1. السياسة
١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٤:٤٨ م

ظريف: الولايات المتحدة تقتل الأبرياء بمعنى الكلمة

ظريف: الولايات المتحدة تقتل الأبرياء بمعنى الكلمة

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة تقتل الأبرياء بمعنى الكلمة والوقوف والتفرج على هذه الجريمة عمل غير إنساني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف غرد على حسابه بموقع تويتر: أن العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران أدت الى فقدان المصادر الإقتصادية في البلاد وتقويض قدرات ايران في محاربة "كوفيد-19".

وأضاف ظريف: فأن الامريكيون يقتلون الابرياء بمعنى الكلمة، والوقوف (دون فعل اي شيئ) والتفرج على هذه الإفعال، عمل غير إنساني، ولا يصون أي أحد من غضب وغيظ الولايات المتحدة في المستقبل.

وفي النهاية دعا ظريف الجميع الى الالتحاق بحراك "تجاهل العقوبات الامريكية ضد ايران" الذي يشهد نموا عالميا يوما بعد يوم./انتهى/.

رمز الخبر 1902879

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