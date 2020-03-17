شحنة جديدة من المساعدات الطبية سترسلها الصين الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الايراني في الصين محمد كشاورز زاده كتب في حسابه الشخصي على موقع تويتر: أن يوم الاحد وصلت طائرة تحمل 15 طنا من المساعدات الشعبية أرسلتها الصين الى طهران، تتضمن 1512 علبة من عدة تشخيص كورونا وجهاز أكسيجين وأجهزة قياس الحرارة وأجهزة تعقيم المستشفيات وكمامات عادية و N95، وملابس وقفازات ونظارات واقية ومواد مطهرة، ومن المقرر أن يتم مساء اليوم الثلاثاء ارسال ذات الكمية من المساعدات من الصين الى طهران./انتهى/.