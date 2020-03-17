عُدد تشخيص كورونا من صنع إيران ستدخل الاسواق قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس معاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية سورنا ستاري أعلن في صفحته على موقع انستغرام عن إبرام 6 عقود مع عدد من الشركات المعرفية الفعالة في مجال التقنية الحيوية لإنتاج عدة (كيت) تشخيص كورونا.

وأضاف: لحسن الحض أن منتج ثلاثة من هذه الشركات حاز على الموافقة الأولية وسوف تبدأ عملية انتاج عُدد تشخيص كورونا هذه بشكل مكثف خلال الاسبوع المقبل وتُعرض في الاسواق، مشيرا أن التمكن من صناعة عدة التشخيص هذه تظهر المستوى الرفيع للقدرات العلمية للبلاد في مجال البيوتكنولوجيا.

وتابع: رغم أن الكثير من الشركات العاملة في مجال التقنية الحيوية لازالت ناشئة وليست جاهزة بعد للخوض في حرب شاكسة مع فيروس معقد ، لكنها تشهد نموا سريعا للغاية وجاهزة لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة.

وأشار ستاري أن الشركات المعرفية والناشئة في مجال التقنية الحيوية تقوم حاليا بإنتاج أدوية علاج كورونا الاكثر تعقيدا والكثير من الادوية التي تستعمل في المراكز الصحية هي من صنع ايران./انتهى/.