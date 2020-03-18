ظريف يستعرض مع نظيره الأندونيسي اخر التطورات بشأن خلفية انتشار فيروس كورونا في العالم

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاربعاء، ان الجانبين الايراني والاندونيسي استعرضا في اتصالهما الهاتفي اليوم اخر التطورات على خلفية انتشار فيروس كورونا في العالم.

الى ذلك، اكد وزير الخارجية الايراني انه في سياق مكافحة هذا الفيروس، ينبغي مواجهة الحظر اللاقانوني وغير الانساني الذي تفرضه امريكا على الشعب الايراني، وعدم الاكتراث به.

علما ان ايران تمرّ حاليا بظروف عصيبة للغاية نتيجة للحظر الجائر الامريكي الذي لم يستثن الدواء ولا الغذاء وذلك رغم انتشار الاصابات بفيروس كورونا قبل نحو شهر في ارجاء البلاد.

واعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي اليوم، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 17 الفا و361 شخصا، والوفيات 1135 حالة، بينما تعافى لحد الان 5 الاف و710 اشخاص من اجمالي المصابين.