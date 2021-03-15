وافادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أكد عصر اليوم في كلمته بمراسم "نوروز المحبة 1400" التي اقيمت في مقر الخارجية بطهران ان برد كورونا والعقوبات على وشك الزوال مضيفا انه بهمة العلماء وبفضل الله سيتم القضاء على فيروس كورونا نهائياً.

واضاف انه علينا ان نكون قد اعتبرنا من احداث العام الجاري وان الله تعالى هو مظهر القوة العظمى، وليست هناك اية قوة عظمى غير الله في الوجود وقال ان اولئك الذين نادوا بالاستحواذ العسكري والاقتصادي والثقافي على العالم، ركعوا اليوم امام فيروس كورونا.

واستطرد بالقول "اننا مقبلون على الانتقال من قرن العقوبات وعدم العدالة والحزن والحرب وحكر اللقاحات، الى قرن التعاضد والتناغم والتماسك والحب والصداقة".

/انتهى/