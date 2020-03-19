عملية "فأمكن منهم" حررت محافظة الجوف وعززت الموقف العسكري

وقال سريع الاربعاء في مؤتمر صحافي عقده حول العملية إن “النجاحات المستمرة ترجمة فعلية لما أشار اليه السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي بشأن ما تحققه قواتنا من إنجازات على كافة الأصعدة”، ولفت الى ان “مسرح العمليات شمل كافة المحور الجنوبي لمحافظة الجوف وفيها مديريات الحزم والمصلوب والغيل والخلق والمتون إضافة إلى العقبة في خب والشعف”.

واضاف سريع “مستمرون في تنفيذ التوجيهات القاضية بمنح المرتزقة الفرصة الكاملة للنجاة وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل الحفاظ على أنفسهم ودمائهم”، وتابع “سنكشف في الوقت المناسب تفاصيل العمليات التي استهدفت العمق السعودي والأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية منها والاقتصادية”، وأكد ان “العدو لن يستطيع التكتم أكثر عن عمليات سلاح الجو المسير وعن تداعياتها المباشرة وغير المباشرة”.

وشدد سريع على ان “عمليات سلاح الجو المسير كبدت العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إضافة لخسائر اقتصادية جراء استهداف منشآت حيوية لها علاقة بصناعة النفط والغاز”، وتابع “شاركت القوة الصاروخية بعملية فأمكن منهم بـ6 استخدمت فيها صواريخ نكال وقاصم وبدر البالستية”، واضاف ان “العدو السعودي تلقى ضربات موجعة ردا على تصعيده العسكري البري والجوي في معركة تحرير الجوف”.

ولفت سريع الى ان “العدو السعودي دفع بالمئات من المرتزقة إلى المعركة معظمهم كانوا في نجران وجيزان وعسير وشن طيران العدوان أكثر من 250 غارة”، وذكر ان “المناطق الغربية للمحافظة كانت قاعدة الانطلاق لقواتنا لتحرير ما تبقى من المحافظة لا سيما المناطق المأهولة بالسكان وتحديداً جنوب ووسط المحافظة”، وتابع “قوات العدو في محافظة الجوف كانت تتكون من منطقة عسكرية كاملة تدعى بالسادسة إضافة إلى 6 ألوية و3 كتائب للمرتزقة السلفيين”. /انتهى/

المصدر: قناة المنار