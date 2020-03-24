باكستان وفرنسا تؤكدان ضرورة رفع الحظر عن إيران

وبحث وزير الخارجية الباكستاني "مخدوم شاه محمود قريشي" مع نظرائه في إيران وألمانيا وبعض الدول الاعضاء في رابطة دول جنوب آسيا (سارك) حول تفشي فيروس كوفيد - 19 والحظر الأمريكي على إيران، والذي يعيق جهود طهران في مكافحة هذا الفيروس.

واعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الثلاثاء، إن قريشي قال في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" إن إيران تواجه وضع صعب في مواجهة تفشي كورونا بسبب استمرار الحظر الاقتصادي .

واضاف البيان، إن انتشار فيروس كوفيد -19 على نطاق واسع في إيران مقلق للغاية لأن العقوبات أثرت بشكل خطير على جهود سلطات البلاد لاحتواء المرض.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إن الحظر الاقتصادي على ايران يجب رفعه على الفور حتى تتمكن طهران من مكافحة فيروس كورونا بشكل فعال من خلال الوصول إلى مواردها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، فان جان إيف لودريان ، أكد أن فيروس كورونا يشكل تحديا عالميا، وأننا بحاجة إلى توسيع التعاون المشترك.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أن قضية رفع الحظر عن إيران والمشكلات المعيشة التي تواجه الدول النامية سيتثار في قمة مجموعة العشرين.

وفي رسالة بعثها إلى "جوسب بورل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس ، اكد وزير الخارجية الباكستاني ، ضرورة رفع الحظر الأمريكي المفروضة على الجمهورية الإسلامية الايرانية واتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات الفورية في هذا الصدد.

كما أجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي محادثات هاتفية مع نظرائه في رابطة دول جنوب آسيا (سارك) حول ضرورة إلغاء الحظر الاميركي المفروض على ايران.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان أجرى الوزير شاه محمود قريشي اتصالين هاتفين مع نظيريه النيبالي والسريلانكي البلدين العضوين في رابطة "سارك" حول ضرورة الغاء الحظر الاميركي المفروض على ايران، وذلك اثر اتصاله الهاتفي بنظيره الايراني محمد جواد ظريف حول تفشي فيروس كورونا وإيضاح موقف بلاده حيال الحظر الاميركي.

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد أجرى اتصالا هاتفيا سابقا مع نظيره الالماني أكد فيها على ضرورة إلغاء الحظر الاميركي المفروض على ايران معتبرا الحظر بانه يشكل عقبة خطيرة أمام الشعب الايراني في جهوده في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.