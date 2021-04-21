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٢١‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٤١ م

تدشين معبر "بيشين - مند" الحدودي بين إيران وباكستان

تدشين معبر "بيشين - مند" الحدودي بين إيران وباكستان

أفتتح اليوم الاربعاء معبر "بيشين - مند" الحدودي في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) بحضور وزير الطرق "محمد اسلامي" ووزيرة الصناعات الدفاعية الباكستانية "زبيدة جلال" وعدد اخر من المسؤولين الايرانيين والباكستانيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الطرق الايراني، في حفل افتتاح المعبر الرسمي الثالث بين ايران وباكستان: اتبعنا بعض الخطوات الأساسية بالتعاون مع وزارة الخارجية في موضوع تطوير العلاقات والتبادل التجاري مع الدولة الصديقة والجارة باكستان، حيث تمكنا وبعد سنوات من وجود حدود رسمية واحدة فقط، من افتتاح المعبر الرسمي الثاني "ريمدان" العام الماضي، ونشهد هذا العام افتتاح المعبر الثالث.

وأضاف، أن التبادل التجاري عبر الحدود مع باكستان سيتغير بشكل عام، موضحا إن إضافة محطتين رسميتين للتبادلات التجارية بالإضافة إلى 6 أسواق حدودية رسمية ستساعدنا على التحرك نحو عمل جيد.

/انتهى/

رمز الخبر 1913794
https://ar.mehrnews.com/news/1913794/

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