  1. السياسة
٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٣٥ ص

تخت روانجي:

أمريكا لا تكترث للرسائل/ على الجميع الإلتفاف على العقوبات

أمريكا لا تكترث للرسائل/ على الجميع الإلتفاف على العقوبات

كتب ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، طلبت حكومتنا من أمريكا إلغاء العقوبات إلى أن الأخرى لم تكترث للرسائل فعليه وجب على الجميع الإلتفاف على العقوبات.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان ممثل إيران في الامم المتحدة " مجيد تخت روانجي" كتب على حسابه الخاص في تويتر مشيراً إلى زيادة الضغط الدولي على أمريكا من أجل رفع العقوبات الجائرة على إيران: "في الوقت الراهن هناك عدد متزايد ممن يريدون إنهاء الإرهاب الإقتصادي الامريكي على إيران.

وأضاف: هناك دول وممثلين عن برلمانات من ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية، ومسؤولين في الامم المتحدة ومؤسسات غير حكومية وغيرها جميعهم يريدون إنهاء العقوبات الأمريكية علينا حتى نتمكن من مواجهة "كوفيد_19".

وختم ممثل إيران في الامم المتحدة، في حال لم تكترث أمريكا للرسائل والطلبات، عندها يتوجب على الجميع الإلتفاف على العقوبات الأمريكية. /انتهى/ 

رمز الخبر 1903018

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