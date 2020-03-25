أمريكا لا تكترث للرسائل/ على الجميع الإلتفاف على العقوبات

وأفادت وكالة مهر للانباء ان ممثل إيران في الامم المتحدة " مجيد تخت روانجي" كتب على حسابه الخاص في تويتر مشيراً إلى زيادة الضغط الدولي على أمريكا من أجل رفع العقوبات الجائرة على إيران: "في الوقت الراهن هناك عدد متزايد ممن يريدون إنهاء الإرهاب الإقتصادي الامريكي على إيران.

وأضاف: هناك دول وممثلين عن برلمانات من ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية، ومسؤولين في الامم المتحدة ومؤسسات غير حكومية وغيرها جميعهم يريدون إنهاء العقوبات الأمريكية علينا حتى نتمكن من مواجهة "كوفيد_19".

وختم ممثل إيران في الامم المتحدة، في حال لم تكترث أمريكا للرسائل والطلبات، عندها يتوجب على الجميع الإلتفاف على العقوبات الأمريكية. /انتهى/