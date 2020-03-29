اللواء باقري: 58 مليون إيراني خضع للفحص الطبي للكشف عن الإصابة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إجتماع مقر الامام الرضا(ع) الصحي والطبي التابع للقوات المسلحة الايرانية عقد اليوم الاحد بحضور رئيس هيسة الاركان العامة للقوات المسلحة الايراني اللواء محم باقري، بغية دراسة إجراءات القوات من أجل مساعدة ودعم لجنة مكافحة كورونا ووارة الصحة، في هذا المقر، حيث شارك كل من القائد العام للجيش والحرس الثوري وقوة الامن الداخلي عبر الفيديو كونفرانس بهذا الاجتماع.

وفي إشارة الى الاجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة لمكافحة تفشي وباء كورونا قال باقري: أعدت القوات المسلحة 4 الاف و200 سرير ويرقد حاليا 1200 مريض في هذه الاسرة، ويوجد ثلاثة الاف سريرا جاهزا في المستشفيات التابعة للقوات المسلحة لإستقبال المرضى.

وأضاف: بعد ان تم إضافة الفي و200 سرير خاص لفترة النقاهة في مراكز النقاهة في طهران على يد الجيش، بلغ عدد هذه الاسرة الى أكثر من 11 الف سرير، أكثرها شاغرة وجاهزة لإستقبال المتعافين لقضاء فترة النقاهة.

ولفت رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الى عمليات الفحص الطبي الواسعة في البلاد ضمن إطار مشروع الفحص الطبي الشامل الذي يتم تنفيذه على يد قوات التعبئة لدى الشريحة الطبية وغيرها من الجهات، حيث يعمل في هذا المشروع نحو 400 فريق يضم ما يتراوح بين ثلاثة واربعة الاف شخص، ولحد الان أجري الفحص الطبي لـ58 مليون مواطن تحت أشراف لجنة مكافحة كورونا على يد هؤلاء المتخصصين.