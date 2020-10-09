وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم تجهیز جميع المراكز الطبية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة بأقصى سعة متاحة لمرضى كورونا، بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة لرئيس الأركان العام للقوات المسلحة.

وافادت وکالة مهر للانباء تم تقديم جميع المراكز الطبية التابعة الى القوات المسلحة لمرضى كورونا بأمر من قائد الثورة الاسلامية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان لها: عقب قبول وتقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا في الأشهر الثمانية الماضية من قبل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة، بعد أن أصدر القائد العام للقوات المسلحة اللواء " محمد باقري " قراراً يوم أمس يفيد بتوفير كافة المراكز الطبية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة بأقصى سعة متاحة لمرضى كورونا.

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