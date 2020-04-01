نلاحظ منحى تنازليا للإصابات بفيروس "كوفيد19" في جميع المحافظات

وفي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، اشار روحاني الى يوم الطبيعة الذي يصادف اليوم، وقال: ان ابناء الشعب الايراني يخرجون من منازلهم في مثل هذا اليوم للتمتع بجمال الطبيعة واجواء الربيع ويحتفلون بانتهاء عطلة عيد النوروز لكنهم هذا العام اختاروا البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم .

ونوه روحاني الى أن التنقل بين المدن الإيرانية انخفض بمقدار 80% بسبب إجراءات الحد من انتشار الوباء.

وقال روحاني: ان بياناتنا تشير إلى أن ايران تجاوزت مرحلة الذروة وبدأت الإصابات تنخفض منذ 20 آذار/ مارس الحالي (بدء العام الايراني الجديد).

واشار الرئيس الايراني ان أحدا لم يفضل النموذج الصيني في مكافحة فيروس كورونا لان هذا النموذج خاص بهم، ولا يمكن تطبيقه في ايران والدول الاخرى.

ولفت الى أن ايران ومنذ انتشار الفيروس اتخذت الاجراءات اللازمة بالاستفادة من تجارب جميع الدول الاخرى ولكن دون تطبيق هذه التجارب بشكل كامل، موضحا أن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اتخذت الاجراءات التي تتلاءم مع طبيعة مجتمعنا، وتم تطبيق التباعد الاجتماعي على مرحلتين وكانت استجابة المواطنين جيدة، كما تم تعطيل المدارس والجامعات وتقليص الكوادر العاملة في مختلف المؤسسات الى اقصى مايمكن.

وتابع قائلا: ان الاجراء الآخر المهم الذي اتخذناه منذ البداية هو الاستفادة من امكانيات القوات المسلحة التي دخلت بقوة الى الميدان ووضعت اربعة آلاف سرير في مستشفياتها لاستقبال مرضى كورونا، ولحسن الحظ ان هذه الاسرة بقيت خالية حتى الآن وهذا ما لم يحدث في العديد من الدول.

وتابع قائلا : ان الإحصاءات تشير إلى أن آلاف الأسرة في المشافي لا تزال شاغرة ولا مشكلة لدينا في المعدات الطبية والوقائية"، مضيفا أن مراكز النقاهة التي أنشأتها القوات المسلحة لا تزال فارغة.

وأكد روحاني أن مقارنة الأوضاع الراهنة في ايران مع الدول المتقدمة تشكل ردا على جميع الأكاذيب التي يروجها الأعداء ضد الجمهورية الاسلامية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن حكومته خصصت مبلغ 10 مليارات دولار لدعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا.

واعتبر روحاني أن اميركا فوتت الفرصة للتعويض عن أخطائها تجاه ايران، مضيفا: ان عداء اميركا للشعب الإيراني بات اليوم أكثر وضوحا. /انتهى/