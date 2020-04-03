زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب اصفهان وسط ايران

وذكرت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران وقع في الساعة السابعة و22 دقيقة حسب التوقيت المحلي (+ 4.5 تغ) في منطقة فرخي بمحافظة اصفهان.

وافادت ان مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات، وعلى خط طول ۵۴.۸۷ درجة وعرض ۳۳.۹۲ درجة.

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او مادية جراء وقوع الزلزال.