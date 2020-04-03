زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب اصفهان وسط ايران

وذكرت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران وقع في الساعة السابعة و22 دقيقة حسب التوقيت المحلي (+ 4.5 تغ) في منطقة فرخي بمحافظة اصفهان.
وافادت ان مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات، وعلى خط طول ۵۴.۸۷ درجة وعرض ۳۳.۹۲ درجة.
ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او مادية جراء وقوع الزلزال.
ضرب زلزال بقوة ٤.٣ درجة على مقيس ريختر صباح اليوم الجمعة محافظة اصفهان (وسط ايران).
وذكرت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران وقع في الساعة السابعة و22 دقيقة حسب التوقيت المحلي (+ 4.5 تغ) في منطقة فرخي بمحافظة اصفهان.
رمز الخبر 1903151
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