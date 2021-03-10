تنصيب رئيس المركز الطبي للهلال الاحمر الايراني في دبي

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه رئيس جمعية الهلال الاحمر"كريم همتي" عين "ناصر مظفري" رئيساً لجمعية الهلال الاحمر الايراني في دبي.

وقال همتي نظراً لإلتزام و سجل القيّم لمظفري يتم تعيينه رئيساً لجمعية الهلال الاحمر الايراني في دبي.

وبالنظر إلى الأهداف الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر، نتوقع منك مراعاة الأهداف الأربعة للسكان، مع الاستعانة بالقوى العاملة من ذوي الخبرة والأطباء الأكفاء واستخدام التقنيات الحديثة.

واستخدم جميع جهودك العلمية والتنفيذية لتحقيق المعايير العالمية وتحسين تقديم الخدمات المتخصصة.

وبالختام أدعو لكم من أجل ازدهاركم المتزايد ونجاحكم في خدمة الشعب الإيراني.

/انتهى/