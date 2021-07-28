إيران تفتتح أطول نفق في غرب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سعيد شهسواري، أوضح في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، أن نفق "البرز الشرقي" يبلغ طوله اكثر من 6400 متر ويقع ضمن المرحلة الثانية من الطريق السريع طهران – الشمال. وهو الاكبر في ايران ومنطقة غرب آسيا.

وأشار أن تدشين النقق سيوفر 15 دقيقة من الوقت الزمني عند السفر في الحركة المروریة العادية.

وبيّن شهسواري أن عمليات انشاء النفق واجهت صعوبات ، حيث إن ثمة العديد من البنى بسلسلة جبال البرز (شمال طهران) اضافة الى مناجم الغاز والفحم ومسارات المياه السطحية ولذلك تم استخدام منشآت سلامة خاصة فيه.

وأضاف أنه مزود بأنظمة الإنارة والتهوية والاتصال والاطفاء والكاميرات إضافة الى 50 مروحة ضخمة لتهوية النفق في الحالات العادية./انتهى/