انتشار فيروس آخر أشد خطرا من كورونا في أمريكا

وانتشر الفيروس في قطيع ديك رومي تجاري في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، وتم الكشف على الحالة المصابة ليتبين أنها أنفلونزا الطيور ولكن الأكثر خطورة منذ عام 2017، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".

وتم التوصل إلى المريض وهي في حالة إعياء شديدة، في مقاطعة تشيسترفيلد بالولاية، وهي أول حالة للسلالة الأكثر خطورة، منذ اكتشاف واحدة في قطيع دجاج في تينيسي عام 2017.

وينذر ذلك بـ تفشي أنفلونزا الطيور في الوقت الذي ينتقل فيروس كورونا في جميع الولايات الأمريكية، وتمكن من إزهاق أكثر من 18 ألف شخص حتى ليلة أمس الجمعة.