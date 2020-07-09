امیرکا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

وتشير إحصاءات "رويترز" المبنية على بيانات السلطات المحلية في الولايات الأمیركية، إلى أن ولاية فلوريدا سجلت نحو 10 آلاف حالة إصابة جديدة، وولايتي كاليفورنيا وتكساس أكثر من 7 آلاف في كل واحدة منهما.

كما سجلت ولايات تينسي وفرجينيا الغربية ويوتا مستويات قياسية للإصابات بالفيروس، فيما تم رصد زيادة الإصابات في 42 ولاية أمیركية من أصل 50.

وبلغت حصيلة الإصابات يوم الأربعاء 59060 حسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن تلك المعطيات لا تزال جزئية، إذ أن سلطات بعض الولايات لم تقدم بياناتها بعد.

المصدر: رويترز