وزارة الصحة الايرانية تسجل 1617 إصابة جديدة بكورونا والمتماثلون للشفاء زهاء 46 ألف شخص

وقال المتحدث بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم : منذ ظهر أمس الاحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 1617 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع عدد الاصابات الى 73303 ألف اصابات مؤكدة.

ولفت جهانبور الى تعافي 45983 شخصا من المصابين بفيروس كورونا.

واشار المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية الى تسجيل 111 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع مجموع عدد الوفيات الى 4585 حالة وفاة.

واضاف: ان 3877 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة.

واشار جهانبور الى انه تم لحد الآن اجراء اختبار تشخيص فيروس كورونا على اكثر من 275 ألف و427 شخصا في عموم البلاد.