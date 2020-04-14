  1. السياسة
١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٢٧ ص

ظريف: أمريكا ستبقى سيئة الصيت في أذهان الشعب الايراني

ظريف: أمريكا ستبقى سيئة الصيت في أذهان الشعب الايراني

اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى تقدم ايران اللافت في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رغم الحظر الاميركي، معتبرا ان امريكا ستبقى سمعتها سيئة الصيت عالقة في اذهان الشعب الايراني.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاثنين، ان ايران ورغم الحظر المفروض من قبل الولايات المتحدة، قد تمكنت من تحقيق تقدم لافت في مواجهة تفشي فيروس كورونا بفضل مصادرها البشرية والعلمية واصدقائها الاجانب.

واضاف، ان فيروس "كوفيد-19" كان فرصة للولايات المتحدة لترك الادمان على الحظر، ولكن بدلا عن ذلك ستبقى سمعتها سيئة الصيت عالقة في اذهان شعبنا.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد ادعى في وقت سابق في احدى تصريحاته المتسمة بالازدواجية، ان بلاده تمتلك افضل الاخصائيين في العالم وانها ترغب بمساعدة ايران الا ان هذا الامر بحاجة الى ان تطلب ايران منها ذلك.

وفي الرد على ذلك قال الرئيس روحاني، للاسف انهم فرضوا الحظر واغلقوا السبيل حتى على ارسال الاغذية والادوية الى ايران وقاموا باتخاذ اكثر الاجراءات خبثا ضد الشعب الايراني خلال العامين الاخيرين.

واضاف، لقد جاءوا بقناع الحرص على انهم يريدون مساعدة الشعب الايراني؛ ان تقولون صدقا فارفعوا الحظر عن الادوية على الاقل كخطوة اولى.      

رمز الخبر 1903366

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