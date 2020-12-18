الضغوط القصوى لم تحقق أهدافها حتى الآن/ يمكن إنهاء أثر الحظر الأميركي على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب جهانغيري في تغريدة له اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان تاكيد سماحة قائد الثورة الاسلامية على ضرورة اجهاض الحظر اللاانساني وعدم ارجاء ذلك حتى ساعة واحدة يعود الى كونها ظالمة وجائرة.

واضاف: الان وقد فشلت الضغوط القصوى من بلوغ اهدافها في ظل مقاومة الشعب فان الحظر يمكن اجهاضه بعزة ورفعه في اقرب فرصة.

وفي وقت سابق هنأ النائب الاول للرئيس الايراني في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" لمناسبة يوم النقل، مشيدا بالصمود الرجولي للناشطين في هذا المجال امام اجراءات الحظر الظالمة المعادية.

وكتب جهانغيري: ان شبكة النقل كانت اول شبكة تعرضت قبل عامين لمختلف انواع المؤامرات والحظر وارادوا شلها من وراء ذلك الا ان الناشطين في هذا القطاع خاصة السائقين واصحاب الشاحنات قد صمدوا برجولة رغم كل الصعاب وحتى في ظل اوضاع كورونا لم يسمحوا بان يشعر الشعب بنقص من ناحية السلع المعيشية الضرورية والاساسية./انتهى/