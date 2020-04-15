واشنطن لها دور في زيادة الوفيات في إيران/إستمرار الحظر أمارة على ذلك

وافادت "نشنال اينترست" ان العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الاميركي كريس مورفي حذّر من انه لو واصلت الحكومة الاميركية سياساتها الراهنة تجاه ايران فانها سيكون لها دور في وفيات الافراد الابرياء في ايران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واشار مورفي الى دور الحظر الاميركي في منع استيراد المعدات الطبية من قبل ايران من اجل مكافحة فيروس كورونا واضاف، ان اجراءات حظرنا (المفروضة على ايران) لن تسمح بهذا الامر (استيراد الاجهزة الطبية من قبل ايران).

وتابع السناتور الاميركي، لو واصل هذا المرض الوبائي نموه في الانتشار وتفشى في ايران فانه سيؤدي الى موت اناس ابرياء. بعض الاسباب المتعلقة بموت هؤلاء الافراد يعود الى سياسات اميركا التي لا تتناسب مع مصالح امننا القومي.

واضاف مورفي، علينا ان نتذكر بانه لو لم نتمكن من القضاء على الفيروس هناك فلا يمكننا القضاء عليه هنا. هذا الفيروس لا يعرف حدودا.

ويدعي وزير الخارجية وسائر المسؤولين الاميركيين بان الحظر غير مفروض على المساعدات الانسانية والاغراض الطبية، في حين انها مفروضة عمليا على ارض الواقع بسبب التهديدات الاميركية بفرض العقوبات على الجهات التي تتعامل مع ايران.

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، ازدادت الدعوات والضغوط الدولية على الحكومة الاميركية لالغاء او خفض الحظر المفروض على ايران، الا ان ترامب وحكومته لا يوليان اهتماما لهذه النداءات. /انتهى/