كورونا ينتشر في ثلاثة مدن سعودية بشكل كبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حساب "العهد الجديد" قال في تغريدة ، انتشار كورونا بشكل كبير في المدن التي تقييم بها الجالية النيجيرية والبرماوية، (جدة، المدينة، ينبع)، وذلك نظرا لإهمال الحكومة وكثافة الأعداد في أماكن صغيرة واستمرار التجمعات فيما بينهم وعدم تطبيق الحجر المنزلي بسبب الفقر والحاجة للعمل والتعامل العنصري من قبل الجهات الرسمية تجاههم.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها عن إصابة 150 أميراً سعودياً من الأسرة الحاكمة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم أمير الرياض فيصل بن بندر.

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