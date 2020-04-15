واشنطن تعلن عن وقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن منظمة الصحة العالمية ”أخفقت في واجبها الأساسي ويجب محاسبتها“.

وقال إن المنظمة روجت ”للمعلومات المضللة“ للصين عن الفيروس وهو ما أدى على الأرجح إلى انتشار الفيروس على نحو أسرع مما كان يمكن أن يحدث.