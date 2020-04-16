نشكر الصين على مساعداتها ودعمها لنا في مواجهة" كورونا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" كتب على حسابه الشخصي على تويتر مشيراً إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الصيني: أنا مسرورٌ جداً لإني أكلم صديقي القديم مستشار الحكومة الصينية ووزير خارجيتها "وانك يي".

وأضاف، لقد تبادلنا أطراف الحديث حول مواجهة تفشي فايروس "كورونا" وتقوية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وأيضاً فيما يتعلق بالسلام في أفغانستان.

ومما جاء في تغريدته، أشكر الصين على مساعدتها لنا في مكافحة فايروس"كورونا" كما نثمن لها إستنكارها لاستمرار العقوبات الامريكية علينا التي تقف حجر عثر في وجه مساعينا الحثيثة للتصدي لهذا المرض.