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٢٦‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٤:١٧ م

10457 شخصاً تعافوا من كورونا ضمن آخر إحصائية

10457 شخصاً تعافوا من كورونا ضمن آخر إحصائية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس ان آخر الاحصاءات عن المصابين بفايروس كورونا تبين ان عدد المتعافين ارتفع الى 10457 شخصاً من أصل 29 الفا و 406 شخص مصابين بالفايروس

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن  كيانوش جهانبور قال بشأن آخر الاحصاءات عن عدد المصابين بفايروس كورونا: ان عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 29 الفا و 406 أشخاص والوفيات جراء الإصابة 2234 حالة، فيما تعافى 10 الاف و457 شخصا.

واضاف، ان النتائج المخبرية تظهر تسجيل 2389 حالة اصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 (كورونا) منذ ظهر أمس (الأربعاء) حتى الآن ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 29 الفا و 406 أشخاص.

وتابع، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 الاف و457 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 157 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس الى 2234 حالة.

/انتهى/

رمز الخبر 1903039

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