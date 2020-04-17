وزارة الصحة تحتوی جزئیا وباء "کورونا" واستمرار انخفاض الوفیات فی جمیع المحافظات الإیرانیة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی کیانوش جهانبور، فی تصریح الیوم : منذ ظهر أمس الخمیس ولغایة الیوم الجمعة تم تسجیل 1499 اصابة جدیدة بفیروس کوفید -19 وفق معاییر التشخیص النهائی، لیرتفع اجمالی الاصابات الی 79494 إصابة مؤکدة.

ولفت جهانبور الی تعافی 54064 شخصا من المصابین بفیروس کورونا.

واشار الی ان 3563 شخصا من المصابین بفیروس کورونا مازالوا فی حالة حرجة.

واشار المتحدث بأسم وزارة الصحة الایرانیة الی تسجیل 89 حالة وفاة من المصابین بفیروس کوفید لیرتفع اجمالی عدد الوفیات الی 4958 حالة وفاة.

واشار جهانبور الی انه تم لحد الآن اجراء اختبار تشخیص فیروس کورونا علی اکثر من 319 ألف و879 شخصا فی فی اکثر من 96 مختبرا طبیا فی عموم البلاد.