انخفاض عدد وفيات كورونا في ايران الى 75 حالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة الايرانية اعلنت عن انخفاض أعداد الوفيات جراء جائحة كورونا الى 75 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الوزارة الى أنه مع هذا العدد الجديد للوفيات فقد وصل عدد مجموع الوفيات الى 57 ألف و225 وفاة.

ونوهت الصحة الى أن عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت 6 آلاف و305 اصابة وبذلك فان جميع الاصابات بلغت مليون و360 ألفا و835 اصابة.

واشارت الى أن عدد الذين حالاتهم حرجة جراء مرض كورونا وصل الى 3 آلاف و134، بينما وصل عدد جميع الذين شفوا من المرض الى مليون و151 ألف و676 حالة.

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