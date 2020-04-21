أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 21 ابريل/نيسان 2020

وكالة مهر للأنباء:

جوان ..

- رئيس اركان القوات المسلحة.. محور المقاومة سيطرد القوات الامريكية من الاراضي العراقية.

حمايت ..

- تصريحات ترامب حول الانتخابات الرئاسية عكست عمق هلعه من قدرات ايران والصين .

ارمان ملي ..

- الناطق باسم الخارجية ..التواجد العسكري الامريكي في الخليج الفارسي غير مشروع.

افتاب يزد ..

- روسيا تحذر امريكا من تبعات خطيرة لاستمرار انتهاكاتها للسيادة الوطنية العراقية.

ابرار..

- قوى الامن العراقية تتصدى لهجمات داعشية على مواقع للشرطة في كركوك وقرى قريبة.

ابتكار ..

_ الوزير ظريف يجري مشاورات استراتيجية في دمشق قبيل مؤتمر استانا القادم حول سوريا.

قدس ..

- تظاهرات ضد نتنياهو في تل ابيب ومطالبات بمنعه قانونيا من تولي منصب رئاسةالوزراء

كيهان ..

- مخاوف من نشوب حرب اهلية في امريكا ومن بطالة رهيبة في اوروبا

وطن امروز..

- تفاقم الخلافات بين ترامب وحكام ست ولايات امريكية رئيسية حول انهاء الاغلاق

خراسان ...

- مصرع ستة عشر شخصا في مذبحة ارتكبها مسلح في اطلاق نار عشوائي بكندا

عصر ايرانيان ..

استمرار تفشي فيروس كورونا سيؤدي الى فقدان ستين مليون اوروبي اعمالهم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

كيهان..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( تحركات امريكية عدوانية لاحياء داعش بسوريا والعراق)، ( يبدو ان امريكا باتت تتحرك في مسار التركيز على دعمها للشراذم الداعشية في العراق وسوريا لتغطية فشلها في البلدين).

فترامب يريد من وراء ذلك الرهان على ورقة داعش المحترقة مرة اخرى املا في تمرير استراتيجيات واشنطن بعد فشله الذريع في سوريا والعراق.

فهناك انباء عن امدادات لوجستية امريكية للشراذم الداعشية و تدريب للدوعش بقاعدة التنف الامريكية بسوريا, وبالتزامن هناك دعم امريكي خفي للفلول الدعشية في العراق شجعها على شن هجمات ارهابية مؤخرا.

قدس ..

سلطت صحيفة قدس الضوء على تزايد الضغوط الداخلية التي يواجهها رئيس الوزراء الصهيوني المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو..

وجاء في مقال للصحيفة بعنوان ( تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو)، ( نتنياهو يواجه اسوأ ايام حياته السياسية حيث تتعالى الاصوات التي تطالب بمحاكمته في فلسطين المحتلة على خلفية قضايا فساد).

والادهى من ذلك بالنسبة له هو تبلور تحرك سياسي واسع في الكيان الصهيوني يطالب بسن قانون خاص يحظر تولي نتنياهو لمنصب رئاسة الوزراء ومهما كانت الظروف , ومثل هذا التحرك يستهدف في الواقع انهاء الحياة السياسية لنتنياهو بالكامل .

جوان ...

صحيفة جوان تحدثت عن احتدام الصراع غير المباشر بين السعودية والامارات في جنوب اليمن في مقالها ( حرب مرتزقة السعودية والامارات في جنوب اليمن ) وجاء فيه.. ( تصاعدت حدة المعارك بين انصار الرئيس اليمني المستقيل الهارب منصور هادي المدعوم سعوديا والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا في جنوب اليمن ) وذلك بعد فشل مباحثات القيادات العسكرية للطرفين حول القضايا والمناطق المتنازع عليها.

ان تحول الاحتكاكات والصدامات المحدودة بين الطرفين الى حرب حقيقية يعكس واقع عمق تضارب المصالح والمواقف بين الرياض وابو ظبي في جنوب اليمن خاصة بعد قيام القوات السعودية بعمليات انزال عسكري في مواقع بعدن ولحج.

خراسان ..

حمل مقال لصحيفة خراسان تساؤل يقول ( هل ستخرج امريكا من العراق حقا؟) وجاء فيه .. قيام امريكا باغلاق بعض قواعدها في العراق اوجد تصور لدي البعض بانها في طريقها للخروج من الاراضي العراقية , ولكن ( يخطئ من يتصور بأن اغلاق مثل هذه القواعد مقدمة لانسحاب عسكري امريكي شامل, فهدف واشنطن هو تجميع قواتها للبقاء ) وليس للخروج من العراق في واقع الامر, فما تقوم به هو اغلاق قواعد صغير متناثرة اكثر عرضة لهجمات المقاومة ونقل جنودها وعتادها لقواعد امريكية كبرى اكثر تحصينا ذات امكانيات وقدرات دفاعية وهجومية .

كل ذلك يعكس اصرار امريكي على البقاء في العراق لاغراض التدخل في شؤونه الداخلية ولتحقيق استراتيجيات امريكية معادية لمحور المقاومة.

عصر ايرانيان ..

حمل مقال نشرته صحيفة عصر ايرانيان عنوان يقول ( السعودية تحاول الخروج بماء الوجه من المستنقع اليمني) جاء فيه، السعودية ارتكبت خطئا فادحا في الحسابات في قيادتها للحرب العدوانية على اليمن ..

( هذا الخطأ يتمثل في تجاهلها العجيب لصلابة الشعب اليمني ولتاريخه المشرف في مواجهة الغزاة والمعتدين دفاعا عن ارضه وكرامته)

واليوم تتخبط السعودية في محاولات متشبثة للخروج من المستنقع اليمني بشكل يحفظ لها ما تبقى من ماء الوجه بطريقة ما بعد اكثر من خمس سنوات فشل وهزائم ونفقات توشك على تفجير الاوضاع الداخلية في السعودية نفسها وكذلك بعد انهيار تحالفها عمليا.

وطن امروز ..

اهتمت صحيفة وطن امروز باندلاع احتجاجات واعمال عنف في باريس ضد اجراءات الاغلاق التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا , وجاء في مقال الصحيفة ( الاحتجاجات الخاصة بكورونا اقوى من السترات الصفراء).

( باريس تشهد احتجاجات غاضبة ضد اجراءات الاغلاق تتسم بالعنف ووقوع صدامات خطيرة بين المحتجين ورجال الشرطة في الاحياء الفقيرة) ومثل هذه الاحتجاجات تشكل تحدي اكبر لقصر الاليزيه من تظاهرات حركة السترات الصفراء بالتاكيد , فوراء احتجاجات سكان الاحياء الفقيرة ومدن الصفيح بباريس دوافع معيشية عاجلة وحاسمة تعتبر اجراءات الاغلاق بسبب فيروس كورونا تهديدا مباشرا .