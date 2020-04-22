اللواء سلامي: مع اطلاق قمر "نور" الصناعي بات بإمكاننا رصد العالم بأسره عبر الفضاء

ووجه اللواء سلامي التهنئة لقائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني لمناسبة اطلاق القمر الصناعي "نور" متعدد الاغراض ومنها الاغراض الدفاعية الى الفضاء ووضعه في المدار بنجاح وقال، ان الاطلاق الناجح لهذا القمر الصناعي قد ارتقى بابعاد جديدة من القدرة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية وبفضل الباري تعالى فقد اصبح الحرس الثوري اليوم يمتلك الامكانيات الفضائية.

واكد ضرورة امتلاك قوة دفاعية كالحرس الثوري للتكنولوجيا الفضائية للوصول الى قدرات متفوقة واضاف، ان الجيوش القوية في عالم اليوم لا تمتلك خريطة دفاعية شاملة من دون الوصول الى الفضاء وان امتلاك هذه التكنولوجيا المتفوقة التي ستنقلنا الى الفضاء وتوسع نطاق قدراتنا يعد انجازا استراتيجيا.

واكد باننا بهذا الانجاز المهم قد حققنا قفزة في قدرات المعلومات الاسترايجية واضاف، اننا يمكننا اليوم رؤية العالم من الفضاء وهو الامر الذي يعني تطوير المعلومات الاستراتيجية لقوات حرس الثورة الاسلامية الدفاعية المقتدرة.

يتبع ...