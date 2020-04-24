وزارة الصحة تسجل 1168 إصابة و93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم : منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 1168 اصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 88194 إصابة مؤكدة.

ولفت جهانبور الى تعافي 66594 شخصا من المصابين بفيروس كورونا.

واشار الى ان 3121 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشار المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية الى تسجيل 93 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 5574 حالة وفاة.

واشار جهانبور الى انه تم لحد الآن اجراء اختبار تشخيص فيروس كورونا على اكثر من 399 ألف و927 شخصا في عموم البلاد./انتهى/