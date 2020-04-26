المجلس الانتقالي في اليمن يعلن انفصال الجنوب

وعقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء السبت، اجتماعاً طارئاً لها، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك، وحضور القيادة العليا للجيش والأمن الجنوبي، للوقوف على مستجدات الأحداث في الساحة الوطنية الجنوبية.

وصدر عن اجتماع المجلس الانتقالي -المدعوم إماراتيا- بيان سياسي جاء فيه: