رويترز: بدء حوار غير مباشر بين وفدي هادي والانتقالي بجدة

ووصل وفد المجلس الانتقالي برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي مساء الثلاثاء، إلى مدينة جدة السعودية، لحضور الحوار الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية بين الانتقالي وحكومة المستقيل هادي.

واشترطت الحكومة المستقيلة انسحاب الانتقالي من المواقع التي سيطر عليها في عدن قبل أي حوار معهم، وأعلن الانتقالي رفضه الانسحاب، وسافر فريقه الى جدة قبل نحو أسبوعين بالتزامن مع توسع ميليشياته وسيطرتها على أبين على حساب ميليشيات ومرتزقة هادي والسعودية، ثم غادرها الى الإمارات دون أي حوار.

والإمارات شريك رئيسي في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن منذ مارس 2015 لكن منذ أغسطس، فتحت جبهة جديدة في الحرب بين مرتزقة هادي و ميليشيات "الانتقالي الجنوبي" المطالبين باستقلال الجنوب اليمني، عندما سيطر "الانتقالي" على عدن، وعلى مناطق أخرى قريبة منها بعد معارك مع ميليشيات هادي المدعومة سعوديا.